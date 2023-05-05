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Регион
Опубликовано 5 мая 2023, 08:05
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Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск 10 мая

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его подразделения покинут Артёмовск (украинское название — Бахмут) 10 мая и передадут свои позиции Министерству обороны РФ. Это решение Пригожин объяснил тем, что дефицит снарядов у бойцов ЧВК составляет 90%.

"10 мая мы вынуждены передать позиции в населённом пункте Бахмут подразделениям Министерства обороны и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения ЧВК "Вагнер" из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель", — заявил Пригожин в видеообращении.

Глава компании подчеркнул, что бойцы останутся в городе до 9 Мая, чтобы в священный праздник "не посрамить блеск русского оружия".

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Напомним, 29 апреля стало известно, что под контролем ВСУ осталось меньше трёх квадратных километров территории Артёмовска. В Минобороны РФ уточнили, что вместе с ЧВК в боях за город участвуют Воздушно-десантные войска РФ, они сковывают действия противника на флангах.

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ТАСС / Пресс-служба компании "Конкорд"

Александра Вишнякова
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