Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск 10 мая

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его подразделения покинут Артёмовск (украинское название — Бахмут) 10 мая и передадут свои позиции Министерству обороны РФ. Это решение Пригожин объяснил тем, что дефицит снарядов у бойцов ЧВК составляет 90%.

"10 мая мы вынуждены передать позиции в населённом пункте Бахмут подразделениям Министерства обороны и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения ЧВК "Вагнер" из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель", — заявил Пригожин в видеообращении.

Глава компании подчеркнул, что бойцы останутся в городе до 9 Мая, чтобы в священный праздник "не посрамить блеск русского оружия".