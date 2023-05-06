Пригожин раскрыл ежедневные потери украинских войск в Артёмовске
Пригожин заявил, что ВСУ ежедневно теряют в Артёмовске от 400 до 600 человек
ВСУ ежедневно теряют убитыми в Артёмовске (украинское название — Бахмут) от 400 до 600 человек. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Противник ежедневно подтягивает от 400 до 600 человек, приблизительно столько же ежедневно у него убитыми", — сказал Пригожин на видео, которое опубликовала в телеграм-канале его пресс-служба.
Также основатель ЧВК "Вагнер" отметил, что до освобождения Артёмовска осталось пройти штурмом примерно два с половиной километра. По словам Пригожина, противник не жалеет артиллерийских боеприпасов. Кроме того, у ВСУ появилось достаточное количество различной бронетехники иностранного производства, множество дронов.
"Противник хорошо оснащён, хорошо обучен, действует слаженно и сопротивляется достойно, поэтому двигаемся дальше, всё полыхает, горит. Артиллерийская канонада с утра до ночи продолжается без остановки", — добавил он.
Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%.
t.me / V_Zelenskiy_official