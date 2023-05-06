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Регион
Опубликовано 6 мая 2023, 07:14
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Пригожин раскрыл ежедневные потери украинских войск в Артёмовске

Пригожин заявил, что ВСУ ежедневно теряют в Артёмовске от 400 до 600 человек

ВСУ ежедневно теряют убитыми в Артёмовске (украинское название — Бахмут) от 400 до 600 человек. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Противник ежедневно подтягивает от 400 до 600 человек, приблизительно столько же ежедневно у него убитыми", — сказал Пригожин на видео, которое опубликовала в телеграм-канале его пресс-служба.

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Также основатель ЧВК "Вагнер" отметил, что до освобождения Артёмовска осталось пройти штурмом примерно два с половиной километра. По словам Пригожина, противник не жалеет артиллерийских боеприпасов. Кроме того, у ВСУ появилось достаточное количество различной бронетехники иностранного производства, множество дронов.

"Противник хорошо оснащён, хорошо обучен, действует слаженно и сопротивляется достойно, поэтому двигаемся дальше, всё полыхает, горит. Артиллерийская канонада с утра до ночи продолжается без остановки", — добавил он.

Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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