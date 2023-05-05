ВС РФ уничтожили мост, по которому ВСУ пытались перебросить резервы в Артёмовск
Вооружённые силы РФ уничтожили мост в районе населённого пункта Часов Яр в ДНР, по которому украинские войска пытались подвезти боеприпасы и перебросить резервы в Артёмовск (Бахмут). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артёмовск", — отметил он.
Напомним, 29 апреля стало известно, что под контролем ВСУ осталось меньше трёх квадратных километров территории Артёмовска. 4 мая сообщалось, что российские штурмовые отряды заняли ещё два квартала города и продолжают уничтожать противника в западной части.