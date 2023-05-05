Песков не стал комментировать заявления о выходе ЧВК "Вагнер" из Артёмовска

В Кремле видели заявления ЧВК "Вагнер" о выходе из Артёмовска в ДНР, но комментировать это не могут, так как вопрос касается хода спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели его (заявление. — Прим. Лайфа) в СМИ. Но я не могу это комментировать, потому что это касается хода СВО", — отметил представитель Кремля.