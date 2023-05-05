ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 мая 2023, 08:34
6145

Песков не стал комментировать заявления о выходе ЧВК "Вагнер" из Артёмовска

В Кремле видели заявления ЧВК "Вагнер" о выходе из Артёмовска в ДНР, но комментировать это не могут, так как вопрос касается хода спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели его (заявление. — Прим. Лайфа) в СМИ. Но я не могу это комментировать, потому что это касается хода СВО", — отметил представитель Кремля.

Под контролем ВСУ осталось меньше 3 квадратных километров Артёмовска
Под контролем ВСУ осталось меньше 3 квадратных километров Артёмовска

Напомним, ранее сегодня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его подразделения покинут Артёмовск (украинское название — Бахмут) 10 мая и передадут свои позиции Министерству обороны РФ. Это решение Пригожин объяснил тем, что дефицит снарядов у бойцов ЧВК составляет 90%.

BannerImage

ТАСС / Спринчак Валентин

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ЧВК "Вагнер"
  • Евгений Пригожин
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar