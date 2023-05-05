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5 мая, 08:34

Песков не стал комментировать заявления о выходе ЧВК "Вагнер" из Артёмовска

В Кремле видели заявления ЧВК "Вагнер" о выходе из Артёмовска в ДНР, но комментировать это не могут, так как вопрос касается хода спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели его (заявление. — Прим. Лайфа) в СМИ. Но я не могу это комментировать, потому что это касается хода СВО", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, ранее сегодня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его подразделения покинут Артёмовск (украинское название — Бахмут) 10 мая и передадут свои позиции Министерству обороны РФ. Это решение Пригожин объяснил тем, что дефицит снарядов у бойцов ЧВК составляет 90%.

Обложка ©

ТАСС / Спринчак Валентин

Александр Юнашев
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