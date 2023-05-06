ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 мая 2023, 17:59
24653

Украинские войска взорвали несколько зданий в Артёмовске

Пригожин: Российские силы продвинулись в Артёмовске на расстояние до 170 метров

Украинские войска взорвали несколько зданий в Артёмовске (украинское название — Бахмут), но российские силы продолжают штурм города, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Противник взорвал несколько зданий в центре так называемого гнезда, которое они удерживают. Это комплекс высокоэтажных зданий. Подразделения ЧВК "Вагнер" будут вести штурм Бахмута до 00:00 10 мая", — приводит пресс-служба его слова.

Также Пригожин отметил, что бойцы за прошедшие сутки, 6 мая, продвинулись на расстояние до 170 метров. Таким образом, за день занято 95 700 квадратных метров площади города. Под контролем Украины остаётся 2,42 квадратных километра.

Кадыров позвал вагнеровцев в батальон "Ахмат"
Кадыров позвал вагнеровцев в батальон "Ахмат"

Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. Он также поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске.

BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar