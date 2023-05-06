Украинские войска взорвали несколько зданий в Артёмовске (украинское название — Бахмут), но российские силы продолжают штурм города, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Противник взорвал несколько зданий в центре так называемого гнезда, которое они удерживают. Это комплекс высокоэтажных зданий. Подразделения ЧВК "Вагнер" будут вести штурм Бахмута до 00:00 10 мая", — приводит пресс-служба его слова.