Украинские войска взорвали несколько зданий в Артёмовске
Пригожин: Российские силы продвинулись в Артёмовске на расстояние до 170 метров
Украинские войска взорвали несколько зданий в Артёмовске (украинское название — Бахмут), но российские силы продолжают штурм города, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Противник взорвал несколько зданий в центре так называемого гнезда, которое они удерживают. Это комплекс высокоэтажных зданий. Подразделения ЧВК "Вагнер" будут вести штурм Бахмута до 00:00 10 мая", — приводит пресс-служба его слова.
Также Пригожин отметил, что бойцы за прошедшие сутки, 6 мая, продвинулись на расстояние до 170 метров. Таким образом, за день занято 95 700 квадратных метров площади города. Под контролем Украины остаётся 2,42 квадратных километра.
Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. Он также поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency