"В ЧВК "Вагнер" очень хорошие, смелые, необходимые, нужные, в том числе нам тоже, люди, потому что они знают местность. Если вы останетесь с нами, я вам обещаю, что мы дадим больше, создадим лучшие условия, чем сегодня у вас. Мы постараемся, чтобы всё было у вас на высшем уровне", — заявил Кадыров в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.