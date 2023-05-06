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Опубликовано 6 мая 2023, 17:22
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Кадыров позвал вагнеровцев в батальон "Ахмат"

Кадыров призвал бойцов ЧВК "Вагнер" вступать в батальон "Ахмат"

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал бойцов ЧВК "Вагнер" вступать в батальон "Ахмат". В частности, он пообещал военнослужащим "лучшие условия", чем они имеют сейчас.

Кадыров призвал вагнеровцев вступать в батальон "Ахмат". Видео © Telegram / Kadyrov_95

"В ЧВК "Вагнер" очень хорошие, смелые, необходимые, нужные, в том числе нам тоже, люди, потому что они знают местность. Если вы останетесь с нами, я вам обещаю, что мы дадим больше, создадим лучшие условия, чем сегодня у вас. Мы постараемся, чтобы всё было у вас на высшем уровне", — заявил Кадыров в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Всем заинтересовавшимся в предложении лидер Чечни посоветовал связаться с командиром "Ахмата" Апты Алаудиновым или с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

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Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. Он также поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске.

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Кадр из видео Telegram / Kadyrov_95

Наталья Исакова
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