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Регион
Опубликовано 6 мая 2023, 15:17
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Кадыров: Подразделения "Ахмат" готовы выдвигаться в Артёмовск

Несколько подразделений бойцов спецназа "Ахмат" уже выдвинулись в сторону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Подразделения "Ахмат" готовы выдвигаться в Артёмовск (Бахмут). Я уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного главнокомандующего о готовности вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов силами подразделений "Ахмат". Бойцы находятся в боевой готовности, мы ждём только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО", — заявил он в своём телеграм-канале.

Кадыров выразил уверенность, что Артёмовск в ближайшее время будет освобождён, "несмотря на всякие вбросы о каком-то страшном контрнаступлении ВСУ". Он добавил, что приказ Верховного главнокомандующего будет выполнен, причём "в любом случае".

"Мы уже начали разрабатывать свою стратегию действий на этом участке совместно с Министерством обороны РФ, учитывая тактику врага и имеющиеся у нас ресурсы", — написал Кадыров и заверил, что эта тактика даст положительные результаты.

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Кадыров заверил, что приказ Верховного главнокомандующего будет выполнен. Он указал, что уже началась разработка стратегии совместно с Министерством обороны РФ.

Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. При этом также поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске.

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ТАСС / Александр Река

Илья Суриков
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