Несколько подразделений бойцов спецназа "Ахмат" уже выдвинулись в сторону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Подразделения "Ахмат" готовы выдвигаться в Артёмовск (Бахмут). Я уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного главнокомандующего о готовности вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов силами подразделений "Ахмат". Бойцы находятся в боевой готовности, мы ждём только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО", — заявил он в своём телеграм-канале.

Кадыров выразил уверенность, что Артёмовск в ближайшее время будет освобождён, "несмотря на всякие вбросы о каком-то страшном контрнаступлении ВСУ". Он добавил, что приказ Верховного главнокомандующего будет выполнен, причём "в любом случае".

"Мы уже начали разрабатывать свою стратегию действий на этом участке совместно с Министерством обороны РФ, учитывая тактику врага и имеющиеся у нас ресурсы", — написал Кадыров и заверил, что эта тактика даст положительные результаты.