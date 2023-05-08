ВС РФ уничтожили на Донецком направлении свыше 380 бойцов ВСУ и наёмников

Российские военные за минувшие сутки уничтожили на Донецком направлении более 380 бойцов ВСУ, а также иностранных наёмников, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В данном районе авиацией было совершено пять самолёто-вылетов, артиллерией группировки выполнено 69 огневых задач. За сутки потери противника составили более 380 украинских военнослужащих и наёмников", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Также российские военные уничтожили на этом направлении один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, САУ "Акация", две гаубицы Д-20 и одну Д-30. Кроме того, были нанесены удары по двум складам боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ вблизи Верхнекаменского и Краматорска, добавил генерал-лейтенант.