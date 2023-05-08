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Регион
Опубликовано 8 мая 2023, 12:04
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ВС РФ уничтожили на Донецком направлении свыше 380 бойцов ВСУ и наёмников

Российские военные за минувшие сутки уничтожили на Донецком направлении более 380 бойцов ВСУ, а также иностранных наёмников, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В данном районе авиацией было совершено пять самолёто-вылетов, артиллерией группировки выполнено 69 огневых задач. За сутки потери противника составили более 380 украинских военнослужащих и наёмников", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Также российские военные уничтожили на этом направлении один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, САУ "Акация", две гаубицы Д-20 и одну Д-30. Кроме того, были нанесены удары по двум складам боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ вблизи Верхнекаменского и Краматорска, добавил генерал-лейтенант.

Российские военные уничтожили несколько складов ВСУ
Российские военные уничтожили несколько складов ВСУ

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили "Ланцетом" украинский ЗРК "Оса-АКМ". Вместе с тем в районе балки Шевцов Яр российская САУ "Мста-С" уничтожила гаубицу противника 2С3 "Акация".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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