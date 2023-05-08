Российские военные уничтожили "Ланцетом" украинский ЗРК "Оса-АКМ"

ВС РФ уничтожили ЗРК противника "Оса-АКМ" с помощью российского дрона "Ланцет". Это произошло в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

"Группа специального назначения в районе населённого пункта Великий Бурлук обнаружила и уничтожила ЗРК противника "Оса-АКМ" с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", — сказал он.

Кроме того, в районе балки Шевцов Яр российская САУ "Мста-С" уничтожила гаубицу противника 2С3 "Акация".