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Опубликовано 8 мая 2023, 09:30
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Российские военные уничтожили "Ланцетом" украинский ЗРК "Оса-АКМ"

ВС РФ уничтожили ЗРК противника "Оса-АКМ" с помощью российского дрона "Ланцет". Это произошло в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

"Группа специального назначения в районе населённого пункта Великий Бурлук обнаружила и уничтожила ЗРК противника "Оса-АКМ" с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", — сказал он.

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Кроме того, в районе балки Шевцов Яр российская САУ "Мста-С" уничтожила гаубицу противника 2С3 "Акация".

Ранее сообщалось, что украинские военные в составе штурмовой группы попытались провести разведку боем на Авдеевском направлении. Однако бойцы ВСУ были вынуждены отступить с потерями в живой силе.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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