Российские военные уничтожили "Ланцетом" украинский ЗРК "Оса-АКМ"
Российские военные уничтожили ЗРК противника "Оса-АКМ" с помощью российского дрона "Ланцет". Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский.
"Группа специального назначения в районе населённого пункта Великий Бурлук обнаружила и уничтожила ЗРК противника "Оса-АКМ" с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", — сказал он.
Кроме того, в районе балки Шевцов Яр российская самоходная артиллерийская установка "Мста-С" уничтожила гаубицу противника 2С3 "Акация".
Ранее сообщалось, что украинские военные в составе штурмовой группы попытались провести разведку боем на Авдеевском направлении, но были вынуждены отступить с потерями в живой силе. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ