Су-34 накрыл управляемыми бомбами иностранных наёмников в Харьковской области
МО РФ: Су-34 накрыл управляемыми бомбами иностранных наёмников под Харьковом
Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 российских Воздушно-космических сил нанес удар управляемыми бомбами по иностранным наёмникам, которые служат в рядах ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский.
"Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанёс удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Ивановка Харьковской области", — приводит его слова РИА "Новости".
Кроме того, на Купянском направлении российские военные обнаружили и ликвидировали две диверсионно-разведывательные украинские группы. Также были сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населённых пунктов Тимковка, Кисловка и Новомлынск.
Ранее российские штурмовики Южного военного округа (ЮВО) в ходе спецоперации на Украине нанесли удары в районе населённых пунктов Весёлое и Артёмовск. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, в результате ударов ВСУ понесли потери в живой силе.
vk.com / Минобороны РФ