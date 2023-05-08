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Регион
Опубликовано 8 мая 2023, 02:48
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Су-34 накрыл управляемыми бомбами иностранных наёмников в Харьковской области

МО РФ: Су-34 накрыл управляемыми бомбами иностранных наёмников под Харьковом

Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 российских Воздушно-космических сил нанес удар управляемыми бомбами по иностранным наёмникам, которые служат в рядах ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

"Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанёс удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Ивановка Харьковской области", — приводит его слова РИА "Новости".

Кроме того, на Купянском направлении российские военные обнаружили и ликвидировали две диверсионно-разведывательные украинские группы. Также были сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населённых пунктов Тимковка, Кисловка и Новомлынск.

Российские Су-25 уничтожили замаскированные укреплённые полевые позиции ВСУ
Российские Су-25 уничтожили замаскированные укреплённые полевые позиции ВСУ

Ранее российские штурмовики Южного военного округа (ЮВО) в ходе спецоперации на Украине нанесли удары в районе населённых пунктов Весёлое и Артёмовск. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, в результате ударов ВСУ понесли потери в живой силе.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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