Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 российских Воздушно-космических сил нанес удар управляемыми бомбами по иностранным наёмникам, которые служат в рядах ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

"Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанёс удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Ивановка Харьковской области", — приводит его слова РИА "Новости".

Кроме того, на Купянском направлении российские военные обнаружили и ликвидировали две диверсионно-разведывательные украинские группы. Также были сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населённых пунктов Тимковка, Кисловка и Новомлынск.