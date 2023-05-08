Военные группировки "Юг" пресекли попытку разведки боем со стороны ВСУ
Минобороны: Группировка "Юг" пресекла попытку разведки боем со стороны ВСУ
Украинские военные в составе штурмовой группы попытались провести разведку боем на Авдеевском направлении, но были вынуждены отступить с потерями в живой силе. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, слова которого приводит ТАСС.
"На Авдеевском направлении противником была предпринята попытка провести разведку боем. Штурмовая группа ВСУ с потерями вынуждена была отступить", — сообщил Астафьев.
По его словам, артиллеристы также поразили пункты временной дислокации 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районе населённых пунктов Ласточкино и Авдеевка. В районе Верхнеторецкого расчётом ЗРК "Оса-АКМ" ликвидирован украинский дрон типа "Фурия", добавил Астафьев.
Ранее российские артиллеристы ликвидировали склад с военной техникой и ремонтными комплектами бригады ВСУ. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулёв, также бойцами были уничтожены миномётные расчёты, САУ "Акация", система спутниковой связи и станция РЭБ "Буковель-АД".
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