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Регион
Опубликовано 7 мая 2023, 04:17
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Группировка "Днепр" уничтожила склад вооружения бригады ВСУ

Минобороны: Группировка "Днепр" поразила склад вооружения бригады ВСУ

Российские артиллеристы ликвидировали склад с военной техникой и ремонтными комплектами бригады ВСУ. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулёв, также бойцами были уничтожены миномётные расчёты, САУ "Акация", система спутниковой связи и станция РЭБ "Буковель-АД".

"Кроме того, уничтожен склад хранения вооружения и ремонтных комплектов, предназначенных для ракетно-артиллерийской, бронетанковой и автомобильной техники 124-й бригады территориальной обороны ВСУ", — приводит РИА "Новости" его слова.

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Ранее бойцы российской группировки "Центр" в зоне специальной военной операции на Украине при помощи переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" уничтожили три украинских дрона. Как рассказал начальник пресс-центра подразделения Александр Савчук, также военные ВС РФ поразили две механизированные бригады ВСУ.

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Unsplash

Оксана Попова
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