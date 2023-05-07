Группировка "Днепр" уничтожила склад вооружения бригады ВСУ

Российские артиллеристы ликвидировали склад с военной техникой и ремонтными комплектами бригады ВСУ. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулёв, также бойцами были уничтожены миномётные расчёты, САУ "Акация", система спутниковой связи и станция РЭБ "Буковель-АД".

"Кроме того, уничтожен склад хранения вооружения и ремонтных комплектов, предназначенных для ракетно-артиллерийской, бронетанковой и автомобильной техники 124-й бригады территориальной обороны ВСУ", — приводит РИА "Новости" его слова.