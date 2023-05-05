Около 300 украинских военных и наёмников убито за сутки на подступах к Артёмовску

Российские военные уничтожили до 300 солдат ВСУ и наёмников в районах сёл Калиновка и Красное под Артёмовском на севере Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Калиновка и Красное ДНР. <…> За сутки уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наёмников, 3 боевые машины пехоты, 4 боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", — уточнил он.

По его данным, также Российская армия нанесла удар по двум складам боеприпасов — 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ — вблизи Краматорска и Авдеевки ДНР.