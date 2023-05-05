ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 мая 2023, 12:35
4258

Около 300 украинских военных и наёмников убито за сутки на подступах к Артёмовску

ВС РФ ликвидировали до 300 бойцов ВСУ и наёмников на Донецком направлении

Российские военные уничтожили до 300 солдат ВСУ и наёмников в районах сёл Калиновка и Красное под Артёмовском на севере Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Калиновка и Красное ДНР. <…> За сутки уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наёмников, 3 боевые машины пехоты, 4 боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", — уточнил он.

По его данным, также Российская армия нанесла удар по двум складам боеприпасов — 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ — вблизи Краматорска и Авдеевки ДНР.

ВС РФ уничтожили мост, по которому ВСУ пытались перебросить резервы в Артёмовск
ВС РФ уничтожили мост, по которому ВСУ пытались перебросить резервы в Артёмовск

Ранее сообщалось, что очередная группа украинских диверсантов была обезврежена в районе Новомихайловки в ДНР.

BannerImage

VK / Минобороны России

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar