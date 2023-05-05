КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 12:35

Около 300 украинских военных и наёмников убито за сутки на подступах к Артёмовску

ВС РФ ликвидировали до 300 бойцов ВСУ и наёмников на Донецком направлении

Российские военные уничтожили до 300 солдат ВСУ и наёмников в районах сёл Калиновка и Красное под Артёмовском на севере Донецкой народной республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Калиновка и Красное ДНР. <…> За сутки уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наёмников, 3 боевые машины пехоты, 4 боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", — уточнил он.

По его данным, также российская армия нанесла удар по двум складам боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ вблизи Краматорска и Авдеевки ДНР.

ВС РФ уничтожили мост, по которому ВСУ пытались перебросить резервы в Артёмовск

ВС РФ уничтожили мост, по которому ВСУ пытались перебросить резервы в Артёмовск

Также сообщалось, что очередная группа украинских диверсантов была обезврежена в районе Новомихайловки в ДНР.

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Vk / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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