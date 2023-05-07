Бойцы группировки "Центр" сбили три украинских дрона с помощью ПЗРК "Верба"
МО РФ: Бойцы группировки "Центр" сбили три дрона ВСУ с помощью ПЗРК "Верба"
Бойцы российской группировки "Центр" в зоне специальной военной операции на Украине при помощи переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" уничтожили три украинских дрона. Как рассказал начальник пресс-центра подразделения Александр Савчук, также военные ВС РФ поразили две механизированные бригады ВСУ.
Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ. Также там были вскрыты и подавлены подразделения украинской армии.
"Расчёты переносных зенитных комплексов "Верба" уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ", — сказал он.
Кроме того, бомбардировочная авиация российской группировки нанесла удары по опорным пунктам противника. На Невском участке и в районе Серебрянского лесничества бойцы зафиксировали перемещение личного состава 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, после чего было нанесено огневое поражение.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали до 300 бойцов ВСУ и наёмников на Донецком направлении. Также наши военные уничтожили три БМП, четыре бронированные машины и САУ "Акация" противника.
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