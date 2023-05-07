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Регион
Опубликовано 7 мая 2023, 02:32
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Бойцы группировки "Центр" сбили три украинских дрона с помощью ПЗРК "Верба"

МО РФ: Бойцы группировки "Центр" сбили три дрона ВСУ с помощью ПЗРК "Верба"

Бойцы российской группировки "Центр" в зоне специальной военной операции на Украине при помощи переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" уничтожили три украинских дрона. Как рассказал начальник пресс-центра подразделения Александр Савчук, также военные ВС РФ поразили две механизированные бригады ВСУ.

Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ. Также там были вскрыты и подавлены подразделения украинской армии.

"Расчёты переносных зенитных комплексов "Верба" уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ", — сказал он.

Кроме того, бомбардировочная авиация российской группировки нанесла удары по опорным пунктам противника. На Невском участке и в районе Серебрянского лесничества бойцы зафиксировали перемещение личного состава 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, после чего было нанесено огневое поражение.

Российские войска уничтожили до 255 бойцов ВСУ на Донецком направлении
Российские войска уничтожили до 255 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали до 300 бойцов ВСУ и наёмников на Донецком направлении. Также наши военные уничтожили три БМП, четыре бронированные машины и САУ "Акация" противника.

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Unsplash

Оксана Попова
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