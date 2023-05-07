Над Чёрным морем за ночь ликвидировали целую армаду беспилотников ВСУ

Российская армия в течение ночи уничтожила и подавила над Чёрным морем более 20 украинских ударных беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как он указал, в ночное время средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили над акваторией Чёрного моря 22 БПЛА противника.

"Все украинские БПЛА уничтожены огнём зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", — отметил Конашенков.