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7 мая, 11:39

Над Чёрным морем за ночь ликвидировали целую армаду беспилотников ВСУ

Минобороны: Над Чёрным морем за ночь сбито и подавлено 22 украинских беспилотника

Российская армия в течение ночи уничтожила и подавила над Чёрным морем более 20 украинских ударных беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как он указал, в ночное время средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили над акваторией Чёрного моря 22 БПЛА противника.

"Все украинские БПЛА уничтожены огнём зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", — отметил Конашенков.

Без жертв и разрушений: Попытка Киева атаковать Крым беспилотниками провалилась

Без жертв и разрушений: Попытка Киева атаковать Крым беспилотниками провалилась

Напомним, сегодня утром глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ПВО и РЭБ отразили атаку более десяти украинских дронов на регион. Под угрозой был также и Крым.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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