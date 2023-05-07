Над Чёрным морем за ночь ликвидировали целую армаду беспилотников ВСУ
Минобороны: Над Чёрным морем за ночь сбито и подавлено 22 украинских беспилотника
Российская армия в течение ночи уничтожила и подавила над Чёрным морем более 20 украинских ударных беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как он указал, в ночное время средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили над акваторией Чёрного моря 22 БПЛА противника.
"Все украинские БПЛА уничтожены огнём зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", — отметил Конашенков.
Напомним, сегодня утром глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ПВО и РЭБ отразили атаку более десяти украинских дронов на регион. Под угрозой был также и Крым.
t.me / V_Zelenskiy_official