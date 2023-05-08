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8 мая, 11:43

Российские военные уничтожили несколько складов ВСУ

Российские войска уничтожили склады ВСУ на территориях ДНР и Запорожской области, находящихся в составе России, и подконтрольной Киеву Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Кирово Запорожской области уничтожено два склада боеприпасов 72-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВС. <...> В районе населённого пункта Балаклея Харьковской области поражён склад с вооружением и военной техникой группировки войск ВСУ", — доложил он.

По словам Конашенкова, авиация и артиллерия группировки "Восток" на Южнодонецком и Запорожском направлениях поразили подразделения противника в районе Угледара, посёлка Шевченко и села Времевка в ДНР, а также населённых пунктов Малиновка, Марфополь, Белогорье и Новоданиловка под Запорожьем. За последние сутки ВСУ на этих направлениях потеряли до 70 военных, три бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20.

В ДНР уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США

В ДНР уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США

Ранее российские войска поразили командный пункт Центра сил специальных операций ВСУ "Юг" на острове в Херсонской области.

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ТАСС

Светлана Оперук
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