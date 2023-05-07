Российские войска поразили командный пункт ВСУ на острове в Херсонской области

Российские военные поразили командный пункт Центра сил специальных операций ВСУ "Юг" в Херсонской области. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены командно-наблюдательные пункты батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной республики, а также Центра сил специальных операций ВСУ "Юг" на острове Великий Херсонской области", — сказал представитель военного ведомства.