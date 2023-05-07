ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 мая 2023, 11:52
20335

Российские войска поразили командный пункт ВСУ на острове в Херсонской области

Российские военные поразили командный пункт Центра сил специальных операций ВСУ "Юг" в Херсонской области. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены командно-наблюдательные пункты батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной республики, а также Центра сил специальных операций ВСУ "Юг" на острове Великий Херсонской области", — сказал представитель военного ведомства.

Над Чёрным морем за ночь ликвидировали целую армаду беспилотников ВСУ
Над Чёрным морем за ночь ликвидировали целую армаду беспилотников ВСУ

Ранее сообщалось, что в зоне проведения военной спецоперации российский дрон "Ланцет" уничтожил американский зенитно-ракетный комплекс Avenger.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Игорь Конашенков
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar