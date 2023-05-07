В ДНР уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США
Вооружённые силы России уничтожили в ДНР две радиолокационные станции (РЛС) Вооружённых сил Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США", — доложил он.
По словам Конашенкова, РЛС уничтожены в районах посёлка Новгородское и села Артёмово Донецкой Народной Республики.
Ранее сообщалось, что над Чёрным морем за ночь ликвидировали целую армаду беспилотников ВСУ. Украинская армия потеряла 22 дрона.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ