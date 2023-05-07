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Регион
Опубликовано 7 мая 2023, 11:54
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В ДНР уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США

Вооружённые силы России уничтожили в ДНР две радиолокационные станции (РЛС) Вооружённых сил Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США", — доложил он.

По словам Конашенкова, РЛС уничтожены в районах посёлка Новгородское и села Артёмово Донецкой Народной Республики.

На авиационном заводе в Новосибирске обнаружили неизвестный беспилотник
На авиационном заводе в Новосибирске обнаружили неизвестный беспилотник

Ранее сообщалось, что над Чёрным морем за ночь ликвидировали целую армаду беспилотников ВСУ. Украинская армия потеряла 22 дрона.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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