На авиационном заводе в Новосибирске обнаружили неизвестный беспилотник

В Новосибирске на территории авиационного завода обнаружили беспилотник с камерой. Об этом со ссылкой на источник сообщает SHOT.

Уточняется, что речь идёт о ПАО "ОАК "НАЗ им. В.П. Чкалова", которое входит в холдинг "Сухой". Там изготавливают элементы бомбардировщиков Су-24. Телеграм-канал пишет, что дрон нашли недалеко от въезда на предприятие.

Известно, что на корпусе беспилотника скотчем была закреплена дополнительная батарея, взрывных устройств в нём не нашли. Сейчас дрон отправили на экспертизу, его владелец пока не известен.