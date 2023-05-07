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7 мая, 09:20

На авиационном заводе в Новосибирске обнаружили неизвестный беспилотник

В Новосибирске на территории авиационного завода обнаружили беспилотник с камерой. Об этом со ссылкой на источник сообщает SHOT.

Уточняется, что речь идёт о ПАО "ОАК "НАЗ им. В.П. Чкалова", которое входит в холдинг "Сухой". Там изготавливают элементы бомбардировщиков Су-24. Телеграм-канал пишет, что дрон нашли недалеко от въезда на предприятие.

Известно, что на корпусе беспилотника скотчем была закреплена дополнительная батарея, взрывных устройств в нём не нашли. Сейчас дрон отправили на экспертизу, его владелец пока не известен.

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Ранее Лайф сообщал о том, что российские военные за день сбили 32 украинских беспилотника. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Обложка ©

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Илья Суриков
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