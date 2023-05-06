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Регион
Опубликовано 6 мая 2023, 11:43

Российские военные за день сбили 32 украинских беспилотника

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны в рамках военной спецоперации сбили 32 беспилотника противника. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, дроны ликвидированы в районах населённых пунктов Новоандреевка, Сватово, Пшеничное ЛНР, Горловка, Волноваха ДНР, а также Васильевка, Чубаревка и Орехов Запорожской области.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали до 300 бойцов ВСУ и наёмников на Донецком направлении. Также наши военные уничтожили три БМП, четыре бронированные машины и САУ "Акация" противника.

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Getty Images / Scott Peterson

Евгения Колесникова
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