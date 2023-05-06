Российские военные за день сбили 32 украинских беспилотника
За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны в рамках военной спецоперации сбили 32 беспилотника противника. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Так, дроны ликвидированы в районах населённых пунктов Новоандреевка, Сватово, Пшеничное ЛНР, Горловка, Волноваха ДНР, а также Васильевка, Чубаревка и Орехов Запорожской области.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали до 300 бойцов ВСУ и наёмников на Донецком направлении. Также наши военные уничтожили три БМП, четыре бронированные машины и САУ "Акация" противника.
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