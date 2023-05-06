Российские военные за день сбили 32 украинских беспилотника

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны в рамках военной спецоперации сбили 32 беспилотника противника. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, дроны ликвидированы в районах населённых пунктов Новоандреевка, Сватово, Пшеничное ЛНР, Горловка, Волноваха ДНР, а также Васильевка, Чубаревка и Орехов Запорожской области.