КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 12:36

Российские войска пресекли действия трёх украинских ДРГ в Харьковской области

Российские войска пресекли действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённых пунктов Синьковка, Тимковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп", — отметил он.

Также, по его данным, в районе Огурцова Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

Появилось видео уничтожения личного состава ВСУ в Сумской области

Появилось видео уничтожения личного состава ВСУ в Сумской области

А 1 мая МО РФ сообщало о пресечении деятельности пяти групп украинских диверсантов под Харьковом и в ЛНР.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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