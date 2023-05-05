Российские войска пресекли действия трёх украинских ДРГ в Харьковской области

Российские войска пресекли действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённых пунктов Синьковка, Тимковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп", — отметил он.

Также, по его данным, в районе Огурцова Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.