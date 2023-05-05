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5 мая, 05:44
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Появилось видео уничтожения личного состава ВСУ в Сумской области

Лайф публикует видео уничтожения личного состава ВСУ в Сумской области

SHOT опубликовал кадры уничтожения личного состава ВСУ в Сумской области.

Кадры уничтожения личного состава ВСУ силами ВС РФ в Сумской области. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, ВС РФ из 122-мм гаубицы Д-30 уничтожили до 15 военных, которые решили укрыться в частном доме в селе Великая Берёзка, находящемся в менее чем 60 км от Погарского района Брянской области.

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Ранее ВКС России нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области. Кроме того, на Купянском направлении в районе населённых пунктов Каменка, Новомлынск, Тиньковка, а также в районе Стельмаховки ЛНР были уничтожены две ДРГ и сорвана ротация четырёх подразделений ВСУ.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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