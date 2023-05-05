ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 мая 2023, 05:44
18889

Появилось видео уничтожения личного состава ВСУ в Сумской области

Лайф публикует видео уничтожения личного состава ВСУ в Сумской области

SHOT опубликовал кадры уничтожения личного состава ВСУ в Сумской области.

Кадры уничтожения личного состава ВСУ силами ВС РФ в Сумской области. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, ВС РФ из 122-мм гаубицы Д-30 уничтожили до 15 военных, которые решили укрыться в частном доме в селе Великая Берёзка, находящемся в менее чем 60 км от Погарского района Брянской области.

Российские военные уничтожили пикап ВСУ, с которого готовили запуск БПЛА по РФ
Российские военные уничтожили пикап ВСУ, с которого готовили запуск БПЛА по РФ

Ранее ВКС России нанесли удар по иностранным инструкторам в Черниговской области. Кроме того, на Купянском направлении в районе населённых пунктов Каменка, Новомлынск, Тиньковка, а также в районе Стельмаховки ЛНР были уничтожены две ДРГ и сорвана ротация четырёх подразделений ВСУ.

BannerImage

SHOT

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar