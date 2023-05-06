Российские инженеры создали не имеющий аналогов в мире беспилотник
НТИ: В России создан дрон, способный летать 12 часов на высоте до 8000 метров
Российские инженеры разработали беспилотник, у которого нет аналогов на мировом рынке. Аппарат, получивший название "Бегалет-Мираж", был создан специалистами компании "Авиационно-космические разработки "БЕГАК". Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу Университета "Национальной технологической инициативы" (НТИ), БПЛА способен летать до 12 часов на высоте до восьми тысяч метров.
"Мы создали работающий демонстративный вариант аппарата со взлётным весом в 75 килограммов и высотой полета в 6–8 тысяч метров. Также он имеет неклассическую аэродинамическую схему", — отметил генеральный конструктор аппарата Александр Бегак.
По его словам, дрон предназначен для выполнения различных задач, в том числе для мониторинга лесных пожаров или наводнений. Уже совершено несколько полётов устройства, в ближайшее время начнутся другие испытания.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин объяснил уникальность "самого опасного для ВСУ" российского беспилотника "Ланцет". Именно так охарактеризовал дрон советник главы МВД Украины Геращенко.
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