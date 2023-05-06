Российские инженеры создали не имеющий аналогов в мире беспилотник

Российские инженеры разработали беспилотник, у которого нет аналогов на мировом рынке. Аппарат, получивший название "Бегалет-Мираж", был создан специалистами компании "Авиационно-космические разработки "БЕГАК". Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу Университета "Национальной технологической инициативы" (НТИ), БПЛА способен летать до 12 часов на высоте до восьми тысяч метров.

"Мы создали работающий демонстративный вариант аппарата со взлётным весом в 75 килограммов и высотой полета в 6–8 тысяч метров. Также он имеет неклассическую аэродинамическую схему", — отметил генеральный конструктор аппарата Александр Бегак.