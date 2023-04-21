В России создали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе с искусственным интеллектом

Компания "Беспилотные аппараты" представила на выставке "Экипировка" в Москве опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе самолётного типа К-5.

"Мы сделали БПЛА реактивным для того, чтобы получить скорость. Возможности по маневрированию позволяют двигаться с такой скоростью", — говорится на стенде конструктора.

Дрон оснащён искусственным интеллектом и компьютерным зрением, благодаря которому беспилотник может распознавать визуальные образы и тепловые сигнатуры. В ближайшее время разработчики намерены скорректировать инерциальную систему, чтобы окончательно избавиться от радиоканалов. Представитель компании пояснил, оператор должен будет вывести барражирующий боеприпас в район нахождения цели, а бортовая система самостоятельно наведёт цель.

Максимальная скорость БПЛА — 400 км/ч, крейсерская — 200 км/ч. Он оснащён турбореактивной силовой установкой, позволяющей преодолевать до 90 километров. Дрон может нести до шести килограммов полезной нагрузки. Запуск аппарата производится с помощью твердотопливного ракетного разгонного устройства или с наземной быстроразвёртываемой катапульты. Комплектация и производство, за исключением двигателя, — отечественные.