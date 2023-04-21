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21 апреля, 13:44

В России создали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе с искусственным интеллектом

Компания "Беспилотные аппараты" представила первый реактивный FPV-дрон-камикадзе

<p>Образец реактивного FPV-дрона-камикадзе самолётного типа К-5. Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Образец реактивного FPV-дрона-камикадзе самолётного типа К-5. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Компания "Беспилотные аппараты" представила на выставке "Экипировка" в Москве опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе самолётного типа К-5.

"Мы сделали БПЛА реактивным для того, чтобы получить скорость. Возможности по маневрированию позволяют двигаться с такой скоростью", — говорится на стенде конструктора.

Дрон оснащён искусственным интеллектом и компьютерным зрением, благодаря которому беспилотник может распознавать визуальные образы и тепловые сигнатуры. В ближайшее время разработчики намерены скорректировать инерциальную систему, чтобы окончательно избавиться от радиоканалов. Представитель компании пояснил, оператор должен будет вывести барражирующий боеприпас в район нахождения цели, а бортовая система самостоятельно наведёт цель.

Максимальная скорость БПЛА — 400 км/ч, крейсерская — 200 км/ч. Он оснащён турбореактивной силовой установкой, позволяющей преодолевать до 90 километров. Дрон может нести до шести килограммов полезной нагрузки. Запуск аппарата производится с помощью твердотопливного ракетного разгонного устройства или с наземной быстроразвёртываемой катапульты. Комплектация и производство, за исключением двигателя, — отечественные.

В России впервые появится завод по выпуску беспилотников

В России впервые появится завод по выпуску беспилотников

В настоящее время беспилотник проходит испытания, которые планируется закончить до конца года. Уточняется, что ранее о создании в РФ FPV-дронов-камикадзе самолётного типа с реактивным двигателем не сообщалось.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин объяснил уникальность "самого опасного для ВСУ" российского беспилотника "Ланцет". Именно так охарактеризовал дрон советник главы МВД Украины Геращенко.

Никита Никонов
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