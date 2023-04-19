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19 апреля, 00:36

В России впервые появится завод по выпуску беспилотников

"Известия": В России запустят первый завод по выпуску гражданских беспилотников

В России будет создан первый завод по производству гражданских беспилотников разных типов. Он разместится в особой экономической зоне Тольятти и займёт территорию 40 тысяч квадратных метров.

Как пишут "Известия", строительство будет вести компания "Транспорт будущего". Планируется, что уже к следующему году предприятие будет выпускать более трёх тысяч дронов. Инвестиции в проект оцениваются в сумму более шести миллиардов рублей.

"Под реализацию проекта приобретена площадка более 40 тыс. кв. м. На время строительства завода рабочие места офисных сотрудников и инженерно-технических работников "Транспорта будущего" в Самарской области организуют на базе технопарка "Жигулёвская долина", — рассказали изданию в компании.

Ожидается, что там наладят выпуск семи моделей беспилотных авиационных систем (БАС) — как тяжёлых, так и весом менее 30 кг. Производить будут не только сами дроны, но и запчасти к ним: винты, двигатели, детали корпуса и так далее. Приступить к работам на новой площадке в Тольятти планируется в апреле, скоро начнутся базовые строительные процессы.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время сформировать нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем. Уже весной эту тему поднимут на специальном совещании.

Обложка ©

Freepik / kjpargeter

Андрей Григорьев
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