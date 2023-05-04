КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

4 мая, 08:44

Россияне рассказали, с чем у них ассоциируется День Победы

ВЦИОМ: 65% россиян считают День Победы самым важным праздником

Большинство россиян (65%) считают День Победы самым важным праздником в году. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 9 Мая возглавляет рейтинг последние пять лет — начиная с 2018 года, а до этого первенство отводилось Новому году.

63% граждан ассоциируют День Победы прежде всего с военным парадом, 58% — с георгиевской ленточкой, 54% — с акцией "Бессмертный полк", 45% — с Вечным огнём (45%), 43% — с песнями военных лет, 38% — с торжественным салютом.

Также в результате опроса ВЦИОМ выяснилось, что родственники – участники Великой Отечественной войны есть в семьях девяти из десяти россиян (89%). Еще 6% признались, что им достоверно неизвестно, были ли в семье фронтовики, и только у 4% нет родных, принимавших участие в ВОВ.

Как россияне будут отдыхать на 9 Мая

Как россияне будут отдыхать на 9 Мая

А ранее президент Владимир Путин назвал наступающее 9 Мая — День Победы — священным для России праздником. Заявление прозвучало на встрече с Советом законодателей в пятницу.

Обложка ©

ТАСС / АР / Alexander Zemlianichenko

Александра Вишнякова
  • Новости
  • День Победы
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров