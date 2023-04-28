Путин: День Победы — священный для России праздник
Президент Владимир Путин назвал наступающее 9 Мая — День Победы — священным для России праздником. Заявление прозвучало на встрече с Советом законодателей в пятницу.
"Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма, а также с наступающими майскими праздниками. И в первую очередь, конечно, со священным для нас днём — с Днём Великой Победы", — сказал глава государства, обращаясь к участникам встречи.
Совет законодателей — это совещательный и консультативный орган при российском парламенте. В его состав входят главы палат Федерального собрания, их заместители, председатели профильных комитетов, а также руководители законодательных органов государственной власти российских регионов.
Ранее в ходе заседания Совета президент назвал новые регионы России её историческими землями и призвал защищать их выбор. Глава государства поручил внимательно и системно вести работу по интеграции новых регионов России, а также рассказал участникам совещания о новых предложениях рабочей группы по СВО.
LIFE / Павел Баранов