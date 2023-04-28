Путин: День Победы — священный для России праздник

Президент Владимир Путин назвал наступающее 9 Мая — День Победы — священным для России праздником. Заявление прозвучало на встрече с Советом законодателей в пятницу.

"Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма, а также с наступающими майскими праздниками. И в первую очередь, конечно, со священным для нас днём — с Днём Великой Победы", — сказал глава государства, обращаясь к участникам встречи.