КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

28 апреля, 15:23

Путин: День Победы — священный для России праздник

Президент Владимир Путин назвал наступающее 9 Мая — День Победы — священным для России праздником. Заявление прозвучало на встрече с Советом законодателей в пятницу.

"Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма, а также с наступающими майскими праздниками. И в первую очередь, конечно, со священным для нас днём с Днём Великой Победы", сказал глава государства, обращаясь к участникам встречи.

Совет законодателей — это совещательный и консультативный орган при российском парламенте. В его состав входят главы палат Федерального собрания, их заместители, председатели профильных комитетов, а также руководители законодательных органов государственной власти российских регионов.

Путин подписал закон, приравнивающий жителей Сталинграда к ветеранам войны

Путин подписал закон, приравнивающий жителей Сталинграда к ветеранам войны

Ранее в ходе заседания Совета президент назвал новые регионы России её историческими землями и призвал защищать их выбор. Глава государства поручил внимательно и системно вести работу по интеграции новых регионов России, а также рассказал участникам совещания о новых предложениях рабочей группы по СВО.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • День Победы
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров