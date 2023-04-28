Путин назвал новые регионы России её историческими землями

Президент Владимир Путин назвал Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую область и Херсонскую область историческими землями России. Заявление прозвучало в пятницу на заседании Совета законодателей. Путин отметил, что нужно защитить выбор новых регионов вернуться в Россию.

"Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали. Ну чем отличаются они от другой части и других частей нашего народа? Ничем, это и есть часть нашего народа", — подчеркнул глава государства.