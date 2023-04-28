КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 15:02

Путин назвал новые регионы России её историческими землями

Президент Владимир Путин назвал Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую область и Херсонскую область историческими землями России. Заявление прозвучало в пятницу на заседании Совета законодателей. Путин отметил, что нужно защитить выбор новых регионов вернуться в Россию.

"Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали. Ну чем отличаются они от другой части и других частей нашего народа? Ничем, это и есть часть нашего народа", подчеркнул глава государства.

Путин — о новых регионах: Всё убрано, чистенько и аккуратно

Путин — о новых регионах: Всё убрано, чистенько и аккуратно

Ранее Путин, делясь впечатлениями от поездки, обратил внимание на обилие в новых регионах "стареньких авто", говорящих о скромных доходах их обладателей. По словам президента, новым субъектам нужна поддержка федерального центра, так как проблемы на этих территориях копились десятилетиями, а в связи с "событиями последних восьми лет" ещё больше усугубились.

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LIFE / Павел Баранов

Марина Калегина
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