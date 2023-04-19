КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 15:27

Путин обратил внимание, сколько в новых регионах стареньких "Лад" и "Жигулей"

Президент Владимир Путин, который ранее совершил поездку в ЛНР и Херсонскую область, обратил внимание на обилие в новых регионах "стареньких авто", говорящих, по его мнению, о скромных доходах. Речь об этом зашла в ходе совещания с членами правительства в среду, где в том числе обсуждалась подготовка программы развития новых регионов.

"Я такого количества стареньких автомобилей — "Лад" и "Жигулей" — давно уже не видел. О чём это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные", — отметил глава государства.

Путин: Кабмин заканчивает подготовку программы развития новых регионов

Путин: Кабмин заканчивает подготовку программы развития новых регионов

Ранее Путин, делясь впечатлениями от поездки, потребовал срочно решить проблему с заторами в районе пункта пропуска Гуково на административной границе Ростовской области и ЛНР. По словам российского лидера, очередь из машин движется очень медленно, хотя там в основном не военные, а гражданские грузы.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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