Путин обратил внимание, сколько в новых регионах стареньких "Лад" и "Жигулей"

Президент Владимир Путин, который ранее совершил поездку в ЛНР и Херсонскую область, обратил внимание на обилие в новых регионах "стареньких авто", говорящих, по его мнению, о скромных доходах. Речь об этом зашла в ходе совещания с членами правительства в среду, где в том числе обсуждалась подготовка программы развития новых регионов.

"Я такого количества стареньких автомобилей — "Лад" и "Жигулей" — давно уже не видел. О чём это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные", — отметил глава государства.