Путин обратил внимание, сколько в новых регионах стареньких "Лад" и "Жигулей"
Президент Владимир Путин, который ранее совершил поездку в ЛНР и Херсонскую область, обратил внимание на обилие в новых регионах "стареньких авто", говорящих, по его мнению, о скромных доходах. Речь об этом зашла в ходе совещания с членами правительства в среду, где в том числе обсуждалась подготовка программы развития новых регионов.
"Я такого количества стареньких автомобилей — "Лад" и "Жигулей" — давно уже не видел. О чём это говорит? Это говорит о том, что доходы у людей достаточно скромные", — отметил глава государства.
Ранее Путин, делясь впечатлениями от поездки, потребовал срочно решить проблему с заторами в районе пункта пропуска Гуково на административной границе Ростовской области и ЛНР. По словам российского лидера, очередь из машин движется очень медленно, хотя там в основном не военные, а гражданские грузы.