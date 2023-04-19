Путин не доволен заторами на КПП Гуково возле админграницы с ЛНР
Президент Владимир Путин потребовал срочно решить проблему с заторами в районе пункта пропуска Гуково на административной границе Ростовской области и ЛНР. Речь об этом зашла в ходе совещания с членами правительства в среду, где в том числе обсуждалась подготовка программы развития новых регионов.
Российский лидер напомнил, что совсем недавно имел возможность лично увидеть происходящее на КПП во время поездки в штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике.
"Дороги более-менее свободные, а на пунктах пропуска — на КПП — большое количество техники. Эти большегрузы не военные, в основном это гражданские. В связи с этим, конечно, нужно обратить на это внимание и исправить ситуацию", — подчеркнул глава государства.
Лайф напоминает, что Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" и Нацгвардии "Восток" в ЛНР в понедельник, 17 апреля. Лайф публиковал видео посещения президентом этих штабов на Херсонском направлении и в республике. Глава государства подарил военным копии иконы "Спас Нерукотворный". В Кремле раскрыли её "коллекционное" прошлое.