КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 14:56

Путин не доволен заторами на КПП Гуково возле админграницы с ЛНР

Президент Владимир Путин потребовал срочно решить проблему с заторами в районе пункта пропуска Гуково на административной границе Ростовской области и ЛНР. Речь об этом зашла в ходе совещания с членами правительства в среду, где в том числе обсуждалась подготовка программы развития новых регионов.

Российский лидер напомнил, что совсем недавно имел возможность лично увидеть происходящее на КПП во время поездки в штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике.

"Дороги более-менее свободные, а на пунктах пропуска — на КПП — большое количество техники. Эти большегрузы не военные, в основном это гражданские. В связи с этим, конечно, нужно обратить на это внимание и исправить ситуацию", — подчеркнул глава государства.

Путин: Кабмин заканчивает подготовку программы развития новых регионов

Путин: Кабмин заканчивает подготовку программы развития новых регионов

Лайф напоминает, что Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" и Нацгвардии "Восток" в ЛНР в понедельник, 17 апреля. Лайф публиковал видео посещения президентом этих штабов на Херсонском направлении и в республике. Глава государства подарил военным копии иконы "Спас Нерукотворный". В Кремле раскрыли её "коллекционное" прошлое.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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