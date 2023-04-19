Путин не доволен заторами на КПП Гуково возле админграницы с ЛНР

Президент Владимир Путин потребовал срочно решить проблему с заторами в районе пункта пропуска Гуково на административной границе Ростовской области и ЛНР. Речь об этом зашла в ходе совещания с членами правительства в среду, где в том числе обсуждалась подготовка программы развития новых регионов.

Российский лидер напомнил, что совсем недавно имел возможность лично увидеть происходящее на КПП во время поездки в штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике.