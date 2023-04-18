Икона, которую Путин подарил военным, была куплена у коллекционера из США

Икона "Спас Нерукотворный", которая ранее принадлежала военному министру Российской империи Петру Ванновскому, была приобретена из частной коллекции в США. Об этом журналистам ТАСС рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, оригинал этой иконы президент передаст в главный храм Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке. А её копии, которые Владимир Путин подарил российским военным, так и останутся при штабах в ЛНР и Херсонской области.