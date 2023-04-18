КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 13:00

Икона, которую Путин подарил военным, была куплена у коллекционера из США

Песков раскрыл "коллекционное" прошлое иконы "Спас Нерукотворный"

Икона "Спас Нерукотворный", которая ранее принадлежала военному министру Российской империи Петру Ванновскому, была приобретена из частной коллекции в США. Об этом журналистам ТАСС рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, оригинал этой иконы президент передаст в главный храм Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке. А её копии, которые Владимир Путин подарил российским военным, так и останутся при штабах в ЛНР и Херсонской области.

"Икона, списки с которой президент подарил военнослужащим в Херсонской области и в Луганской Народной Республике, была ранее приобретена из частной коллекции в США", — сказал представитель Кремля.

Песков раскрыл судьбу иконы, копии которой Путин подарил военным в штабах СВО

Песков раскрыл судьбу иконы, копии которой Путин подарил военным в штабах СВО

Ранее Песков сообщил Лайфу, что президент Владимир Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" и Нацгвардии "Восток" в ЛНР в понедельник, 17 апреля. Мы также публиковали видео посещения главой государства этих штабов на Херсонском направлении и в ЛНР.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Президента РФ

Алексей Берковиц
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