Песков раскрыл судьбу иконы, копии которой Путин подарил военным в штабах СВО

Оригинал иконы "Спас Нерукотворный", копии которой президент Владимир Путин накануне подарил военным в Херсонской области и ЛНР, будет передан в главный храм Вооружённых сил. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это икона "Спас Нерукотворный", оригинал этой иконы будет передан Путиным в храм Вооружённых сил", — уточнил представитель Кремля.

Песков рассказал, что оригинал иконы принадлежал одному из наиболее успешных военных министров Российской империи — Петру Семёновичу Ванновскому. Именно при нём в конце XIX века происходило наиболее активное становление и развитие наших Вооружённых сил.