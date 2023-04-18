КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 10:34

Песков раскрыл судьбу иконы, копии которой Путин подарил военным в штабах СВО

Оригинал иконы "Спас Нерукотворный", копии которой президент Владимир Путин накануне подарил военным в Херсонской области и ЛНР, будет передан в главный храм Вооружённых сил. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это икона "Спас Нерукотворный", оригинал этой иконы будет передан Путиным в храм Вооружённых сил", уточнил представитель Кремля.

Песков рассказал, что оригинал иконы принадлежал одному из наиболее успешных военных министров Российской империи — Петру Семёновичу Ванновскому. Именно при нём в конце XIX века происходило наиболее активное становление и развитие наших Вооружённых сил.

"Вот эта икона была как раз подарена Ванновскому Александром III", поведал журналистам Песков.

Песков одним фактом о Пасхе пресёк споры по поводу визита Путина в ЛНР и Херсонскую область

Песков одним фактом о Пасхе пресёк споры по поводу визита Путина в ЛНР и Херсонскую область

Ранее Песков сообщил Лайфу, что президент Владимир Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" и Нацгвардии "Восток" в ЛНР в понедельник, 17 апреля. Мы также публиковали видео посещения главой государства этих штабов на Херсонском направлении и в ЛНР.

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ТАСС / Пресс-служба президента РФ

Александр Юнашев
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