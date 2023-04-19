КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

19 апреля, 14:54

Путин: Кабмин заканчивает подготовку программы развития новых регионов

Правительство России уже завершает разработку программы развития новых субъектов страны, заявил глава государства Владимир Путин на заседании с членами кабмина.

Путин проводит совещание с членами кабмина. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"В такой программе должна быть зафиксирована, конечно, прямая ответственность федеральных министров и вице-премьеров за конечный результат, которым, естественно, можно считать только изменение ситуации к лучшему и настроения людей, оценка нашими гражданами на этих новых территориях того, что делается местными властями и Правительством РФ", — отметил российский лидер.

Вместе с тем, по словам президента, новым субъектам нужна поддержка федерального центра, так как проблемы на этих территориях копились десятилетиями и в связи "событиями последних восьми лет" ещё больше усугубились.

Путин потребовал не срывать сроки создания подразделений спецслужб в новых регионах

Путин потребовал не срывать сроки создания подразделений спецслужб в новых регионах

А ранее Путин поручил ускориться с введением новых регионов в правовое пространство РФ. Президент отметил, что уже сейчас на этих территориях в сложных условиях, в частности, "восстанавливаются жильё, дороги, объекты образования, культуры, здравоохранения".

Обложка ©

Telegram / "Кремль. Новости"

Наталья Исакова
  • Новости
  • Путин
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров