Путин: Кабмин заканчивает подготовку программы развития новых регионов
Правительство России уже завершает разработку программы развития новых субъектов страны, заявил глава государства Владимир Путин на заседании с членами кабмина.
Путин проводит совещание с членами кабмина. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
"В такой программе должна быть зафиксирована, конечно, прямая ответственность федеральных министров и вице-премьеров за конечный результат, которым, естественно, можно считать только изменение ситуации к лучшему и настроения людей, оценка нашими гражданами на этих новых территориях того, что делается местными властями и Правительством РФ", — отметил российский лидер.
Вместе с тем, по словам президента, новым субъектам нужна поддержка федерального центра, так как проблемы на этих территориях копились десятилетиями и в связи "событиями последних восьми лет" ещё больше усугубились.
А ранее Путин поручил ускориться с введением новых регионов в правовое пространство РФ. Президент отметил, что уже сейчас на этих территориях в сложных условиях, в частности, "восстанавливаются жильё, дороги, объекты образования, культуры, здравоохранения".
Telegram / "Кремль. Новости"