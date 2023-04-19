Путин: Кабмин заканчивает подготовку программы развития новых регионов

Правительство России уже завершает разработку программы развития новых субъектов страны, заявил глава государства Владимир Путин на заседании с членами кабмина.

Путин проводит совещание с членами кабмина. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"В такой программе должна быть зафиксирована, конечно, прямая ответственность федеральных министров и вице-премьеров за конечный результат, которым, естественно, можно считать только изменение ситуации к лучшему и настроения людей, оценка нашими гражданами на этих новых территориях того, что делается местными властями и Правительством РФ", — отметил российский лидер.

Вместе с тем, по словам президента, новым субъектам нужна поддержка федерального центра, так как проблемы на этих территориях копились десятилетиями и в связи "событиями последних восьми лет" ещё больше усугубились.