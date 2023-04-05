Путин потребовал не срывать сроки создания подразделений спецслужб в новых регионах
Путин: Подразделения полиции и спецслужб в новых регионах создадут до 1 июня
Президент России Владимир Путин напомнил, что к началу лета должно завершиться формирование подразделений правоохранительных органов и спецслужб на территории новых регионов.
"В соответствии с федеральными конституционными законами до 1 июня текущего года создание в новых субъектах Федерации территориальных подразделений правоохранительных органов и спецслужб должно быть завершено", — подчеркнул он во время заседания Совбеза.
Глава государства отметил, что от системной и качественной работы в решении поставленной задачи будет зависеть возвращение населения к обычной жизни, но уже по российским законам.
Также Путин потребовал повысить эффективность борьбы с криминальными схемами использования информационных технологий, а также жёстко пресекать пропаганду, нацеленную на "раскачку" новых регионов страны.