Путин потребовал не срывать сроки создания подразделений спецслужб в новых регионах

Президент России Владимир Путин напомнил, что к началу лета должно завершиться формирование подразделений правоохранительных органов и спецслужб на территории новых регионов.

"В соответствии с федеральными конституционными законами до 1 июня текущего года создание в новых субъектах Федерации территориальных подразделений правоохранительных органов и спецслужб должно быть завершено", — подчеркнул он во время заседания Совбеза.

Глава государства отметил, что от системной и качественной работы в решении поставленной задачи будет зависеть возвращение населения к обычной жизни, но уже по российским законам.