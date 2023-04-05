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5 апреля, 15:03

Путин поручил ускориться с введением новых регионов в правовое пространство России

Новые регионы России, которые являются её историческими землями, необходимо как можно быстрее ввести в правовое пространство страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности.

"Задача — сделать всё, чтобы как можно быстрее интегрировать эти исторически российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны", сказал он.

Президент отметил, что уже сейчас на этих территориях в сложных условиях "восстанавливаются жильё, дороги, объекты образования, культуры, здравоохранения", а также запускаются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, создаются рабочие места, выплачиваются пособия, пенсии и внедрена льготная ипотека под 2% годовых.

Путин назвал "задачу номер один"

Путин назвал "задачу номер один"

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главами новых регионов после заседания Совбеза. По его словам, она пройдёт в режиме видеосвязи.

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kremlin.ru

Матвей Константинов
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