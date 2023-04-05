Путин поручил ускориться с введением новых регионов в правовое пространство России

Новые регионы России, которые являются её историческими землями, необходимо как можно быстрее ввести в правовое пространство страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности.

"Задача — сделать всё, чтобы как можно быстрее интегрировать эти исторически российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны", — сказал он.

Президент отметил, что уже сейчас на этих территориях в сложных условиях "восстанавливаются жильё, дороги, объекты образования, культуры, здравоохранения", а также запускаются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, создаются рабочие места, выплачиваются пособия, пенсии и внедрена льготная ипотека под 2% годовых.