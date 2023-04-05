Путин после большого Совбеза встретится с главами новых регионов

Президент России Владимир Путин может в эту среду провести встречу с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким и врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, это может произойти после заседания большого Совбеза, которое также состоится сегодня. Причём ожидается, что российский лидер пообщается с каждым из руководителей новых субъектов по отдельности.

"Мы ожидаем в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности России — не путать с оперативным совещанием. Это так называемый большой Совбез. С президентом очно будут присутствовать главы четырёх новых российских регионов: Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо. Тему мы анонсировали. Это работа по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности в упомянутых регионах", — отметил представитель Кремля.