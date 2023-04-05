Путин призвал жёстко пресекать пропаганду по "раскачке" новых регионов России

Президент России Владимир Путин потребовал повысить эффективность борьбы с криминальными схемами использования информационных технологий, а также жёстко пресекать пропаганду, нацеленную на "раскачку" новых регионов страны — республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета безопасности.

"Необходимо повышать эффективность борьбы с криминальными схемами использования информационных технологий. И, конечно, следует жёстко пресекать пропагандистскую, информационную агрессию неонацистов и их прозападных покровителей, разоблачать ложь, провокации, подтасовки фактов, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях", — сказал он.