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5 апреля, 15:02

Путин призвал жёстко пресекать пропаганду по "раскачке" новых регионов России

Президент России Владимир Путин потребовал повысить эффективность борьбы с криминальными схемами использования информационных технологий, а также жёстко пресекать пропаганду, нацеленную на "раскачку" новых регионов страны — республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета безопасности.

"Необходимо повышать эффективность борьбы с криминальными схемами использования информационных технологий. И, конечно, следует жёстко пресекать пропагандистскую, информационную агрессию неонацистов и их прозападных покровителей, разоблачать ложь, провокации, подтасовки фактов, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях", — сказал он.

Путин заявил о причастности западных спецслужб к подготовке терактов в России

Путин заявил о причастности западных спецслужб к подготовке терактов в России

Также Владимир Путин призвал сделать всё для защиты жителей новых регионов, которые выбрали Россию на референдумах. По его словам, они должны чувствовать, что "за ними — вся большая Россия".

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kremlin.ru

Матвей Константинов
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