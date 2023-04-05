ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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5 апреля, 14:40

Путин заявил о причастности западных спецслужб к подготовке терактов в России

Есть все основания утверждать, что западные спецслужбы причастны к подготовке киевским режимом терактов на территории России. Такое заявление сделал в среду президент Владимир Путин, открывая заседание большого Совбеза. Сегодня на нём присутствуют не только постоянные члены Совета, но и главы новых российских регионов, а главная тема — безопасность и правопорядок в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

"Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб", — подчеркнул глава государства во вступительном слове.

Путин отметил, что такие преступления часто совершаются против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин может в эту среду провести встречу с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким и врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. Причём ожидается, что российский лидер пообщается с каждым из руководителей новых субъектов по отдельности.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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