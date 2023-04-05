Путин заявил о причастности западных спецслужб к подготовке терактов в России

Есть все основания утверждать, что западные спецслужбы причастны к подготовке киевским режимом терактов на территории России. Такое заявление сделал в среду президент Владимир Путин, открывая заседание большого Совбеза. Сегодня на нём присутствуют не только постоянные члены Совета, но и главы новых российских регионов, а главная тема — безопасность и правопорядок в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

"Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб", — подчеркнул глава государства во вступительном слове.

Путин отметил, что такие преступления часто совершаются против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов.