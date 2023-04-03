Путина незамедлительно проинформировали об убийстве военкора Татарского в Петербурге

"Это теракт. Мы видели заявление Национального антитеррористического комитета... Мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Давайте наберёмся терпения и дождёмся следующих заявлений наших спецслужб. Есть данные, судя по заявлению НАК, о том, что украинские спецслужбы могут иметь отношение к планированию этого теракта, а это является терактом", — сказал представитель Кремля на брифинге.