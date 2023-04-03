Путина незамедлительно проинформировали об убийстве военкора Татарского в Петербурге
Песков назвал убийство Татарского терактом и сообщил, что Путин был незамедлительно проинформирован
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал убийство военного корреспондента Владлена Татарского, которое произошло накануне в Санкт-Петербурге.
"Это теракт. Мы видели заявление Национального антитеррористического комитета... Мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Давайте наберёмся терпения и дождёмся следующих заявлений наших спецслужб. Есть данные, судя по заявлению НАК, о том, что украинские спецслужбы могут иметь отношение к планированию этого теракта, а это является терактом", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что в Администрации Президента желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а также соболезнуют родным и близким погибшего военкора Татарского. Также пресс-секретарь главы государства уточнил, что президент РФ Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о теракте.
Ранее НАК заявил, что теракт с убийством военкора Татарского был спланирован спецслужбами Украины. К преступлению привлекалась агентура из числа лиц, сотрудничающих с так называемым ФБК* Алексея Навального, добавили в комитете.
Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. По предварительным данным, бомбу, замаскированную под статуэтку, принесла на мероприятие Дарья Трепова и подарила её блогеру. Лайф узнал, что она снимала квартиру рядом с кафе, после преступления злоумышленница отправилась туда, сменила образ и скрылась. СК сообщил о её задержании, на которое Трепова отреагировала смехом.
* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
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