Медведев призвал россиян сообщать об украинском финансировании в РФ после гибели Татарского
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что россияне должны сообщать правоохранителям о случаях, когда кто-то "получает деньги или работу из украинских источников". Так политик отреагировал на взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский.
"Пора осознать совсем очевидные вещи. Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников, с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление. Он враг, и о нём необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам", — цитирует Медведева его помощник Олег Осипов в беседе с РИА "Новости".
Зампред Совбеза также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим при взрыве и выразил соболезнования близким погибшего Владлена Татарского.
Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Предположительно, бомбу, замаскированную под статуэтку, принесла на мероприятие Дарья Трепова и подарила её блогеру. Лайф узнал, что она снимала квартиру рядом с кафе, после преступления злоумышленница отправилась туда, сменила образ и скрылась. СК сообщил о её задержании.