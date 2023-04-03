Медведев призвал россиян сообщать об украинском финансировании в РФ после гибели Татарского

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что россияне должны сообщать правоохранителям о случаях, когда кто-то "получает деньги или работу из украинских источников". Так политик отреагировал на взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский.

"Пора осознать совсем очевидные вещи. Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников, с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление. Он враг, и о нём необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам", — цитирует Медведева его помощник Олег Осипов в беседе с РИА "Новости".