Подозреваемая в убийстве военкора Татарского отреагировала на задержание смехом

В спецоперации по задержанию Дарьи Треповой, которая подозревается в убийстве военкора Владлена Татарского, было задействовано больше 100 силовиков. Сотрудники заняли все этажи высотки на севере Санкт-Петербурга, какое-то время всех жителей впускали и выпускали только с сопровождением. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, когда в квартиру к Треповой вошли, она начала смеяться и говорить, что её подставили и она всего этого не хотела. Также с подозреваемой находился знакомый, силовики сейчас работают с ним. Трепова также даёт показания.

Уже установлено, что Дарья приехала в эту квартиру накануне в районе 23:00, её маршрут вычислили по камерам. Причём довольно быстро, но брали подозреваемую позже: некоторое время с помощью спецсредств выясняли дополнительные обстоятельства и возможных соучастников и заказчиков.