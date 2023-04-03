Подозреваемая в убийстве военкора Татарского отреагировала на задержание смехом
SHOT: В операции по задержанию подозреваемой в убийстве военкора Татарского участвовали более 100 силовиков
Дарья Трепова после задержания. Фото © LIFE
В спецоперации по задержанию Дарьи Треповой, которая подозревается в убийстве военкора Владлена Татарского, было задействовано больше 100 силовиков. Сотрудники заняли все этажи высотки на севере Санкт-Петербурга, какое-то время всех жителей впускали и выпускали только с сопровождением. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, когда в квартиру к Треповой вошли, она начала смеяться и говорить, что её подставили и она всего этого не хотела. Также с подозреваемой находился знакомый, силовики сейчас работают с ним. Трепова также даёт показания.
Уже установлено, что Дарья приехала в эту квартиру накануне в районе 23:00, её маршрут вычислили по камерам. Причём довольно быстро, но брали подозреваемую позже: некоторое время с помощью спецсредств выясняли дополнительные обстоятельства и возможных соучастников и заказчиков.
От бара, где произошёл взрыв, до этой квартиры на Парнасе ехать около часа, расстояние — примерно 20 км.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Подозреваемой в подрыве стала Дарья Трепова — предполагается, что это она пронесла бомбу на встречу с Татарским. Взрывчаткой с поражающими элементами была начинена статуэтка, которую девушка подарила военкору. После преступления Трепова отправилась в съемную квартиру, сменила образ и скрылась. Её задержали во второй квартире, на севере Петербурга.