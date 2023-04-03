Подозреваемая в убийстве Владлена Татарского отрезала волосы, чтобы скрыться
Дарья Трепова до взрыва и после задержания. Обложка © SHOT
Задержанная по подозрению в убийстве блогера и военкора Владлена Татарского Дарья Трепова пыталась скрыться после преступления, сменив имидж: она отрезала себе волосы. Об этом пишет SHOT.
Издание публикует две фотографии. На первой женщина запечатлена на творческом вечере военкора в кафе в Санкт-Петербурге, где позже прогремит взрыв. Видно, что её волосы ниже плеч. А на втором снимке Трепова после задержания, у неё уже причёска каре.
Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Предположительно, бомбу, замаскированную под статуэтку, принесла на мероприятие Дарья Трепова и подарила её блогеру. Лайф узнал, что она снимала квартиру рядом с кафе, после преступления злоумышленница отправилась туда, сменила образ и скрылась. СК сообщил о её задержании.