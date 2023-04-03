Подозреваемая в убийстве Владлена Татарского отрезала волосы, чтобы скрыться

Задержанная по подозрению в убийстве блогера и военкора Владлена Татарского Дарья Трепова пыталась скрыться после преступления, сменив имидж: она отрезала себе волосы. Об этом пишет SHOT .

Издание публикует две фотографии. На первой женщина запечатлена на творческом вечере военкора в кафе в Санкт-Петербурге, где позже прогремит взрыв. Видно, что её волосы ниже плеч. А на втором снимке Трепова после задержания, у неё уже причёска каре.