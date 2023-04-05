Путин призвал сделать всё для защиты выбравших Россию жителей новых регионов

Жители новых российских регионов должны видеть и чувствовать защиту со стороны государства. Такое заявление сделал в среду президент Владимир Путин, открывая заседание большого Совбеза. Сегодня на нём присутствуют не только постоянные члены Совета, но и главы новых российских регионов, а главная тема — безопасность и правопорядок в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Российский лидер напомнил, что абсолютное большинство жителей новых регионов сделали выбор в пользу нашей страны, поэтому "мы должны сделать всё, чтобы их защитить". По словам Путина, эти люди должны знать, видеть и чувствовать, что "за ними — вся большая Россия".

"Абсолютное большинство граждан в новых регионах не только сделали свой осознанный исторический выбор, выступают за единство с Россией, но и честно, мужественно исполняют свой долг, налаживают производство, ведут бизнес, работают в больницах, детских садах, школах, вузах, на предприятиях ЖКХ городов и посёлков, в органах местной власти и правоохранительных структурах", — перечислил глава государства.