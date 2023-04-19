Путин — о новых регионах: Всё убрано, чистенько и аккуратно

Президент Владимир Путин, который ранее совершил поездку в ЛНР и Херсонскую область, восхитился чистотой и аккуратностью новых регионов страны. Речь об этом зашла в ходе совещания с членами правительства в среду, где в том числе обсуждалась подготовка программы развития этих субъектов России.

"Всё убрано, всё аккуратно, чистенько. Это значит, что люди здесь проживают дисциплинированные, трудолюбивые. Но им, конечно, нужна реальная помощь", — подчеркнул, обращаясь к участникам совещания, российский лидер.