КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 15:32

Путин — о новых регионах: Всё убрано, чистенько и аккуратно

Президент Владимир Путин, который ранее совершил поездку в ЛНР и Херсонскую область, восхитился чистотой и аккуратностью новых регионов страны. Речь об этом зашла в ходе совещания с членами правительства в среду, где в том числе обсуждалась подготовка программы развития этих субъектов России.

"Всё убрано, всё аккуратно, чистенько. Это значит, что люди здесь проживают дисциплинированные, трудолюбивые. Но им, конечно, нужна реальная помощь", подчеркнул, обращаясь к участникам совещания, российский лидер.

Путин не доволен заторами на КПП Гуково возле админграницы с ЛНР

Путин не доволен заторами на КПП Гуково возле админграницы с ЛНР

Ранее Путин, делясь впечатлениями от поездки, обратил внимание на обилие в новых регионах "стареньких авто", говорящих о скромных доходах их обладателей. По словам президента, новым субъектам нужна поддержка федерального центра, так как проблемы на этих территориях копились десятилетиями, а в связи с "событиями последних восьми лет" ещё больше усугубились.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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