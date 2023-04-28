Путин подписал закон, приравнивающий жителей Сталинграда к ветеранам войны

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому лица, награждённые знаком "Житель осаждённого Сталинграда", приравниваются к ветеранам Великой Отечественной войны со всеми вытекающими из этого положения гарантиями соцзащиты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.