Путин подписал закон, приравнивающий жителей Сталинграда к ветеранам войны
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому лица, награждённые знаком "Житель осаждённого Сталинграда", приравниваются к ветеранам Великой Отечественной войны со всеми вытекающими из этого положения гарантиями соцзащиты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награждённых знаком "Житель осаждённого Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты", — указано в пояснительной записке.
Ранее Лайф показал видео, как Красную площадь в Москве готовят к празднованию Дня Победы и традиционному параду 9 мая. Напомним, в Кремле официально подтвердили проведение в Москве Парада Победы 9 Мая. При этом меры безопасности будут усилены. А вот традиционное шествие "Бессмертного полка" в этом году заменят другие форматы.
ТАСС / Николай Ситников