КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 08:12

Путин подписал закон, приравнивающий жителей Сталинграда к ветеранам войны

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому лица, награждённые знаком "Житель осаждённого Сталинграда", приравниваются к ветеранам Великой Отечественной войны со всеми вытекающими из этого положения гарантиями соцзащиты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награждённых знаком "Житель осаждённого Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты", указано в пояснительной записке.

В России стартовала акция "Печать Победы"

В России стартовала акция "Печать Победы"

Ранее Лайф показал видео, как Красную площадь в Москве готовят к празднованию Дня Победы и традиционному параду 9 мая. Напомним, в Кремле официально подтвердили проведение в Москве Парада Победы 9 Мая. При этом меры безопасности будут усилены. А вот традиционное шествие "Бессмертного полка" в этом году заменят другие форматы.

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ТАСС / Николай Ситников

Татьяна Миссуми
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