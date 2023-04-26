КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 15:21

В России стартовала акция "Печать Победы"

"Печать Победы" — это патриотическая акция, которая позволит окунуться в жизнь страны и её граждан, переживших страшные испытания Великой Отечественной войны. С 28 апреля по 9 мая в соцсетях общероссийского проекта "Народов много — Родина одна" и Российской государственной библиотеки будут размещаться подлинные публикации из газет, датированные апрелем и маем 1945 года.

Почувствовать подлинность последних дней войны и дух победного времени помогут фронтовые корреспонденты советских газет "Правда", "Красная звезда", "Боевое знамя" и других изданий, которые выходили в СССР в то время.

Организаторы "Бессмертного полка" предложили размещать фото ветеранов на машинах

Организаторы "Бессмертного полка" предложили размещать фото ветеранов на машинах

Ранее Лайф писал, что "Волонтёры Победы" доставят Вечный огонь из городов-героев в Волгоград, а в ночь с 21 на 22 июня на Мамаевом кургане зажгут огненную картину войны вместе с местными жителями.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Марина Калегина
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