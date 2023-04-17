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17 апреля, 18:27

На Мамаевом кургане зажгут картину войны из Вечного огня со всех городов-героев

"Волонтёры Победы" доставят Вечный огонь из городов-героев в Волгоград

<p>Обложка © "Волонтёры Победы"</p>

Обложка © "Волонтёры Победы"

"Волонтёры Победы" продолжают серию мероприятий к 80-летию победы в Сталинградской битве. Движение запускает всероссийскую акцию "Путь Победы", в рамках которой добровольцы доставят в Волгоград Вечный огонь из городов-героев. В ночь с 21 на 22 июня на Мамаевом кургане зажгут огненную картину войны вместе с местными жителями.

"Наше движение проводит большую работу по сохранению памяти о героях ВОВ и истории того страшного и в то же время доблестного времени. В год 80-летия победы в Сталинградской битве мы не могли остаться в стороне. Поэтому создали целый цикл мероприятий, которые направлены на сохранение и изучение истории переломного сражения. Акция "Путь Победы" — это инициатива, которая даёт возможность вспомнить, как вся страна, целые города и сёла объединялись ради одной цели — освободить нашу землю от нацистов, подарить нам с вами будущее", — сказала исполнительный директор движения "Волонтёры Победы" Анастасия Рябова.

Она призвала всех россиян присоединиться к акции и отдать дань памяти нашим предкам. В рамках акции "Путь Победы" движение запускает конкурс на звание лучших добровольцев Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя.

Включиться в борьбу могут граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, принимающие активное участие в волонтёрской деятельности в сфере сохранения исторической памяти и проживающие в субъектах России, имеющих почётное звание "Город-герой". Чтобы принять участие в отборе, нужно зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф и подать заявку на конкурс в разделе "Мероприятия", крайний срок — 19 мая. А уже 24 мая будут объявлены победители, которые примут участие в церемонии по взятию Вечного огня в городах-героях и доставке их в Волгоград.

В рамках акции "Путь Победы" пройдут и другие мероприятия, в которых каждый россиянин сможет принять участие. Например, в мае общественники начнут собирать сюжеты от жителей страны с видеороликами с зажжённой "Свечой памяти". Далее все кадры будут соединены в большой видеоролик в виде огненной картины войны, который будет транслирован на LED-экране в День памяти и скорби на Мамаевом кургане.

В России стартовал набор волонтёров для сопровождения мероприятий ко Дню Победы

В России стартовал набор волонтёров для сопровождения мероприятий ко Дню Победы

Ранее первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что движение "Мы вместе" насчитывает уже 250 тысяч волонтёров. Он назвал беспрецедентным такой размах добровольческой работы в России.

Андрей Бражников
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