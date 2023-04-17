На Мамаевом кургане зажгут картину войны из Вечного огня со всех городов-героев

"Волонтёры Победы" продолжают серию мероприятий к 80-летию победы в Сталинградской битве. Движение запускает всероссийскую акцию "Путь Победы", в рамках которой добровольцы доставят в Волгоград Вечный огонь из городов-героев. В ночь с 21 на 22 июня на Мамаевом кургане зажгут огненную картину войны вместе с местными жителями.

"Наше движение проводит большую работу по сохранению памяти о героях ВОВ и истории того страшного и в то же время доблестного времени. В год 80-летия победы в Сталинградской битве мы не могли остаться в стороне. Поэтому создали целый цикл мероприятий, которые направлены на сохранение и изучение истории переломного сражения. Акция "Путь Победы" — это инициатива, которая даёт возможность вспомнить, как вся страна, целые города и сёла объединялись ради одной цели — освободить нашу землю от нацистов, подарить нам с вами будущее", — сказала исполнительный директор движения "Волонтёры Победы" Анастасия Рябова.

Она призвала всех россиян присоединиться к акции и отдать дань памяти нашим предкам. В рамках акции "Путь Победы" движение запускает конкурс на звание лучших добровольцев Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя.

Включиться в борьбу могут граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, принимающие активное участие в волонтёрской деятельности в сфере сохранения исторической памяти и проживающие в субъектах России, имеющих почётное звание "Город-герой". Чтобы принять участие в отборе, нужно зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф и подать заявку на конкурс в разделе "Мероприятия", крайний срок — 19 мая. А уже 24 мая будут объявлены победители, которые примут участие в церемонии по взятию Вечного огня в городах-героях и доставке их в Волгоград.

В рамках акции "Путь Победы" пройдут и другие мероприятия, в которых каждый россиянин сможет принять участие. Например, в мае общественники начнут собирать сюжеты от жителей страны с видеороликами с зажжённой "Свечой памяти". Далее все кадры будут соединены в большой видеоролик в виде огненной картины войны, который будет транслирован на LED-экране в День памяти и скорби на Мамаевом кургане.