Традиционное шествие "Бессмертного полка" в этом году заменят другие форматы

Традиционное очное шествие "Бессмертного полка" в 2023 году не состоится, но будут другие форматы. Такое заявление сделала во вторник сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева. Каждый россиянин сможет выбрать удобный для себя формат и рассказать о своём герое.

Одним из таких форматов станет "Бессмертный полк" для автомобилистов. Участникам предложили разместить празднично украшенные портреты своих ветеранов, а по желанию - фотографии их наград или краткое описание совершенных подвигов на задних или задних боковых стеклах автомобилей, чтобы в преддверии Дня Победы и в сам праздник все могли увидеть героев семей владельцев машин. Главное, разместить портреты ветеранов так, чтобы они не мешали обзору водителя.

"Каждый может выбрать удобный для себя формат "Бессмертного полка" и рассказать о своём герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях, и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чьё светлое будущее они сражались", — отметила Цунаева на пресс-конференции.

Лица победителей, в том числе присланные в прошлые годы в проект "Бессмертный полк онлайн", 9 мая будут украшать экраны и медиа-фасады по всей стране, а на сайте polkrf.ru будет идти еще одна онлайн-акция.

"Для всех, кто разместил своих героев в нашей базе ветеранов до конца апреля, мы подготовили тематическую видеооткрытку - коллаж из их портретов. Можно будет посмотреть на каждого героя и прочитать его фамилию, имя и отчество, а также оперативно найти фрагмент записи со своим героем, не дожидаясь, пока он появится в общем видеоряде", - рассказала руководитель Исполкома "Бессмертного полка России" Наталья Шадрина.