КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 09:22

Песков уверен в успехе альтернативных форматов "Бессмертного полка"

В Кремле выразили уверенность, что альтернативные форматы проведения акции "Бессмертный полк" будут востребованы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля пока не располагает информацией об участии в мероприятии главы государства Владимира Путина — пусть и в каком-то другом формате.

"Не могу сказать насчёт президента. Но то, что альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно", отметил Песков.

Организаторы "Бессмертного полка" предложили размещать фото ветеранов на машинах

Организаторы "Бессмертного полка" предложили размещать фото ветеранов на машинах

Ранее во вторник стало известно, что традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в этом году не будет, но будут другие форматы. В частности, можно будет принять участие в виртуальном шествии "Бессмертного полка", которое будет транслироваться на главных телеканалах, медиафасадах. Тем, кто в предыдущие годы не принимал участия в онлайн-акции, нужно успеть до 30 апреля отправить фотографии своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла на сайт "Бессмертного полка".

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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