Песков уверен в успехе альтернативных форматов "Бессмертного полка"

В Кремле выразили уверенность, что альтернативные форматы проведения акции "Бессмертный полк" будут востребованы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля пока не располагает информацией об участии в мероприятии главы государства Владимира Путина — пусть и в каком-то другом формате.

Ранее во вторник стало известно, что традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в этом году не будет, но будут другие форматы. В частности, можно будет принять участие в виртуальном шествии "Бессмертного полка", которое будет транслироваться на главных телеканалах, медиафасадах. Тем, кто в предыдущие годы не принимал участия в онлайн-акции, нужно успеть до 30 апреля отправить фотографии своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла на сайт "Бессмертного полка".