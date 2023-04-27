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27 апреля, 10:37

Появилось видео подготовки Красной площади к Параду Победы 9 Мая

Красную площадь в Москве готовят к празднованию Дня Победы и традиционному параду 9 мая. Управление делами Президента РФ публикует видео проводимых работ.

Красную площадь готовят к Дню Победы. Видео © t.me / УДП РФ ONLINE

Здесь приступили к возведению трибун для зрителей и почётных гостей. Та, что у Никольской башни, рассчитана на 3250 человек, в том числе 20 мест будет предоставлено для людей с ограниченными возможностями. У Спасской башни разместится левая трибуна с 3410 посадочными местами, а центральная отведена для ветеранов и почётных гостей на 150 человек.

На площади также устанавливают экраны, на которых будут транслировать мероприятие. А фасады ГУМа и Исторического музея тематически декорируют в честь 78-й годовщины Победы. С 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения.

В России стартовала акция "Печать Победы"

В России стартовала акция "Печать Победы"

Ранее сообщалось, что традиционное очное шествие "Бессмертного полка" в 2023 году не состоится из соображений безопасности, но будут другие форматы.

Обложка ©

t.me / УДП РФ ONLINE

Татьяна Миссуми
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